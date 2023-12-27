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Артиллеристы расчета орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорпункт ВСУ с личным составом
Армия
Костромские десантники сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»
Мир
Депутат Верховной рады осудил законопроект о мобилизации на Украине
Политика
Европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
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Посол Палестины исключил переговоры с правительством Нетаньяху
Экономика
Россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей
Общество
«Газпром» намерен вложить в 2024 году рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию РФ
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В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
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Французский политик обвинил ЕС и НАТО в организации в Сербии нового майдана
Армия
Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку
Политика
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
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В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Мир
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Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря

митинг в Абхазии

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