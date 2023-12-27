Ректор Литинститута и писатель Варламов в новой книге поразмышлял об истории России
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- Ректор Литинститута и писатель Варламов в новой книге поразмышлял об истории России
Новый труд Алексея Варламова — лауреата «Большой книги», ректора Литинститута — одним только впечатляющим объемом (более полутысячи страниц) демонстрирует претензию на статус большого русского романа. И сам «Одсун», в котором, как и полагается по законам жанра, жизнь героя показана от самого детства на фоне глобальных исторических событий, поначалу настораживает — слишком явным вышел замах, отметили «Известия».
Однако книга сразу захватывает: ожидаемой тяжеловесности не чувствуется, а судьба центрального персонажа — загадочного беглеца, оказавшегося в Чехии и рассказывающего приютившему его священнику свою судьбу, торопит всё с большим интересом перелистывать страницы.
Варламов не дает имени рассказчику, как бы подчеркивая, что перед нами в каком-то смысле архетипическая безликая личность. Ничем не выдающаяся, но оказывающаяся идеальным зеркалом для разворачивающихся вокруг событий.
Нельзя не оценить (само) иронию автора. Когда речь идет о Литинституте, упоминается и ректор: «Он был человек светский, тонкий и ценил женскую красоту» (оставим за кадром, что в описываемые перестроечные времена вуз возглавлял еще не Варламов).
По сути же, роман не о конкретных обстоятельствах, а о вещах куда более глобальных. О народах. О странах. Об эпохах, стремительно сменяющих друг друга даже на протяжении одной человеческой жизни. И о том, как человеку остаться собой в этом водовороте.
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