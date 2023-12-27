Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Мир
Посол Палестины исключил переговоры с правительством Нетаньяху
Экономика
Россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей
Мир
Две фракции рады заявили о нежелании поддержать новый законопроект о мобилизации
Общество
«Газпром» намерен вложить в 2024 году рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию РФ
Общество
В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
Армия
Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку
Мир
Французский политик обвинил ЕС и НАТО в организации в Сербии нового майдана
Политика
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Мир
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Общество
Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России
Происшествия
Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей
Мир
В ДР Конго не менее 22 человек погибли из-за проливных дождей
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря

Ректор Литинститута и писатель Варламов в новой книге поразмышлял об истории России

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый труд Алексея Варламова — лауреата «Большой книги», ректора Литинститута — одним только впечатляющим объемом (более полутысячи страниц) демонстрирует претензию на статус большого русского романа. И сам «Одсун», в котором, как и полагается по законам жанра, жизнь героя показана от самого детства на фоне глобальных исторических событий, поначалу настораживает — слишком явным вышел замах, отметили «Известия».

Без ценные: покупать книги на non/fiction больше невыгодно
Скидки на ярмарке есть — от 10 до 30%, но онлайн-прайс всё равно ниже

Однако книга сразу захватывает: ожидаемой тяжеловесности не чувствуется, а судьба центрального персонажа — загадочного беглеца, оказавшегося в Чехии и рассказывающего приютившему его священнику свою судьбу, торопит всё с большим интересом перелистывать страницы.

Варламов не дает имени рассказчику, как бы подчеркивая, что перед нами в каком-то смысле архетипическая безликая личность. Ничем не выдающаяся, но оказывающаяся идеальным зеркалом для разворачивающихся вокруг событий.

Нельзя не оценить (само) иронию автора. Когда речь идет о Литинституте, упоминается и ректор: «Он был человек светский, тонкий и ценил женскую красоту» (оставим за кадром, что в описываемые перестроечные времена вуз возглавлял еще не Варламов).

По сути же, роман не о конкретных обстоятельствах, а о вещах куда более глобальных. О народах. О странах. Об эпохах, стремительно сменяющих друг друга даже на протяжении одной человеческой жизни. И о том, как человеку остаться собой в этом водовороте.

Подробнее читайте в эксклюзивном книжном обзоре «Известий» в среду, 27 декабря, в 10:00

Здравствуй, дедушка: зимние сказки СССР и конструкции Владимира Шухова

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023