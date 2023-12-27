Подмосковный музей устроил диалог авангарда и иконописи
В крупнейшем подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века». В экспозицию вошло более 240 работ из собрания 19 музеев России и частных коллекций.
Предметы первой трети XX века, выданные Третьяковской галереей, Русским музеем, Историческим музеем, Театральным музеем имени А.А. Бахрушина и другими важными арт-институциями страны, интегрированы в постоянную экспозицию «Нового Иерусалима», где встречаются с памятниками искусства XVII века.
Зрители увидят работы Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Николая Рериха, Натальи Гончаровой, Александра Головина, Константина Коровина, Кузьмы Петрова-Водкина. Общая площадь экспозиции составляет более 3 тыс. кв. м.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 27 декабря, в 10:00
Русь-троица: в «Новом Иерусалиме» показали диалог икон и авангарда