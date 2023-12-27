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Число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В уходящем году зафиксировано 207,1 тыс. мошеннических ресурсов, что на 86% больше, чем в 2022 году, рассказали «Известиям» в компании Bi.Zone.

Номера и знаки: в 2023-м мошенники чаще всего звонили в будни после обеда
Почему именно это время стало самым «популярным» и как оно связано со схемами обмана

«Основные скачки роста пришлись на март, сентябрь и октябрь. В эти месяцы специалисты наблюдали значительное увеличение числа доменов, имитирующих площадки для розыгрыша призов», — рассказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Одной из наиболее популярных схем стал фишинг. Согласно данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, 89% обращений от организаций касались именно его. Это вызвано рядом факторов: злоумышленники совершенствуют техники социальной инженерии, финансовые услуги переходят в цифровой формат, растет востребованность онлайн-сервисов, подчеркнул Волошин.

«Еще одна распространенная уловка злоумышленников — «быстрый заработок». Под предлогом выгодных вложений они привлекали жертв на сайт, имитирующий страницу крупной российской или мировой компании. Такие поддельные ресурсы исчислялись тысячами, а чтобы там зарегистрироваться, пользователь отвечал на вопросы конфиденциального и финансового характера, а также оставлял личные данные — все эти сведения попадали в руки к мошенникам», — сказал эксперт.

Иные распространенные схемы обмана — кража доменов и размещение на них фишингового контента, а также мошенничество с площадками для размещения объявлений. Кроме того, преступники похищали аккаунты в социальных сетях, чтобы потом атаковать пользователей из списка контактов жертвы.

Взламывая учетную запись, мошенники часто получали также доступ к паролям, фотографиям банковских карт, документов и другой информации, сохраненной в избранном, сообщил Евгений Волошин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фишинговая прямая: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86%

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