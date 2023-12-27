При проведении детских квестов в России запретят использовать болевые приемы

При проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками, а аниматоров обяжут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Кроме того, актеры должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по актерскому мастерству. Об этом говорится в ГОСТе для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет, с которым ознакомились «Известия».

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что акцент в документе был сделан на безопасности.

«В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям. В этом году в рамках инициативы депутатов Госдумы был поднят вопрос и принято решение, что вместо законодательного регулирования квестов наиболее рационально использовать механизм мягкого регулирования при помощи национального стандарта», — пояснил Шалаев.

По его словам, было дано поручение разработать такой стандарт. Он относится к организации квестов для детей, поэтому акцент в нем был сделан на соблюдении правил безопасности.

Кроме того, в квесте должно быть предусмотрено, что участники могут остановить его в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Также недопустимы любые болевые и грубые контакты с участниками, дотрагиваться до которых можно при соблюдении определенных условий, в том числе без причинения боли. При этом актеру разрешается держать участника за руку и повалить его на мягкую поверхность.

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