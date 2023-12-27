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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Сегодня президент России Владимир Путин обратился к ветеранам и личному составу МЧС с личным поздравлением и благодарностью за службу.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем спасателя! Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда, в самых сложных условиях, действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — заявил он.

Президент отметил, что история МЧС полна примеров героизма и мужества, и сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства. Среди примеров успешно выполненных задач в этом году названа оперативная ликвидация последствий паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России.

Кроме того, спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке, а также провели множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

«Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Уважаемые друзья! Роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и наших граждан год от года растет. И важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время, еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, одна из ключевых задач — совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Он поблагодарил пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент РФ отметил, что среди приоритетов работы ведомства в новых регионах — развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения МЧС современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий. Кроме того, необходимо постоянно держать в поле своего внимания вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасностью школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан.

«Уверен, что вы и впредь будете эффективно выполнять свои задачи, демонстрировать высокий профессионализм, максимальную собранность и самоотдачу. Еще раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и, конечно, с приближающимся 2024 годом!» — подытожил Путин.

27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели России. Этот день также известен как День МЧС и посвящен всем, кто первым приходит на помощь при пожарах, взрывах, наводнениях, ДТП и других чрезвычайных ситуациях. В 2023 году дата приходится на среду. О работе спасателей и о том, как они отмечают свой праздник, читайте в материале «Известий».

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