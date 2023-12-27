Здравствуй, дедушка: зимние сказки СССР и конструкции Владимира Шухова
Алексей Варламов размышляет об истории России, Дина Рубина рассказывает семейные предания, а западные исследователи анализируют работы гения-изобретателя Владимира Шухова. Последний книжный обзор года мы постарались сделать максимально разнообразным: большая и малая проза здесь соседствуют с крупным научным изданием и сборником зимних сказок для детей. Впереди — январские праздники, самое время засесть дома с книгой. Или же — положить красивый фолиант под елочку. «Известия» помогут не ошибиться с выбором.
«Одсун»
Алексей Варламов
Новый труд Алексея Варламова — лауреата «Большой книги», ректора Литинститута — уже одним только своим впечатляющим объемом (более полтысячи страниц) демонстрирует претензию на статус Большого Русского Романа. И само повествование, в котором, как и полагается по законам жанра, жизнь героя показана от самого детства, причем на фоне глобальных исторических событий, поначалу настораживает. Уж слишком явным вышел этот замах.
Однако книга сразу захватывает, ожидаемой тяжеловесности не чувствуется, а судьба центрального персонажа, загадочного беглеца, оказавшегося в Чехии и рассказывающего приютившему его священнику свою судьбу, заставляет всё с большим интересом листать страницу за страницей.
Что удивительно, Варламов не дает имени рассказчику, как бы подчеркивая, что перед нами в каком-то смысле архетипическая безликая личность. Ничем не выдающаяся, но потому оказывающаяся идеальным зеркалом для разворачивающихся вокруг событий. И — для куда более ярких героев второго плана. Кстати, нельзя не оценить (само)иронию автора. Когда речь идет о Литинституте, упоминается и ректор: «Рано поседевшие волосы уже не были мягкими и густыми, но выражение растерянности, глубокой неуверенности в себе оставалось таким же». Но это детали. По сути же роман — не о конкретных обстоятельствах, а о вещах куда более глобальных. О народах. О странах. Об эпохах, стремительно сменяющих друг друга даже на протяжении одной человеческой жизни. И о том, как человеку остаться собой в этом водовороте собой.
«Не вычеркивай меня из списка»
Дина Рубина
Новый сборник Дины Рубиной включает как написанные в этом году, так и старые рассказы и повести. Объединяет же их все тема детства и семейных связей. Смешные и грустные истории о бабках, тетках, родственниках до пятого колена вполне могли бы звучать за столом после долгой праздничной трапезы или же во время визита внуков — «А расскажи-ка, бабушка, про ту, помнишь...». И, конечно, дополнительную пикантность им придает еврейский колорит, которым автор, живущая в Израиле, щедро приправляет литературные портреты своих предков.
Но «Не вычеркивай меня из списка» — это не сборник одесского юмора. И за трагикомичными поворотами сюжетов, жизненными и в то же время слегка абсурдистскими мизансценами просвечивает серьезное размышление о своем прошлом, корнях, перипетиях судьбы и какой-то предопределенности жизненного пути, будто спущенной свыше. Как в повести про путешествия альта, в который было решено вложить внезапно свалившиеся деньги и затем продать втридорога, но в итоге инструмент изъездил весь мир и, так и не обретя покупателя, снова и снова возвращался к своим незадачливым владельцам-инвесторам.
«Все самые лучшие новогодние сказки»
Новые сказки и стихи для детей появляются каждый год, но старые — остаются по-прежнему актуальны и любимы. В издательстве «Малыш» в преддверии Нового года вышла книга, способная вызвать приступ ностальгии у тех, кто родился в СССР. Классика жанра, знакомая большинству жителей нашей страны, здесь опубликована в сопровождении тех самых иллюстраций и, кажется, даже таким же шрифтом (крупным, хорошо читаемым), как в старые добрые времена.
Поэзия Самуила Маршака, Сергея Михалкова (идеальный репертуар для рассказа с табуретки Деду Морозу), народные сказки, истории Эдуарда Успенского, Сергея Козлова, Бориса Заходера, Павла Бажова, братьев Гримм — ничего нового, неожиданного, но зато всё проверенное временем. Ну а картинки, занимающиеся большую часть страницы (а часто и листы целиком), доставляют особую радость. С одной стороны, мы видим образы, ставшие уже родными, с другой — сегодня на многие из них можно посмотреть уже иными глазами, если, например, учесть, что «Бабушку Вьюгу» и «Рукавичку» иллюстрировали великие художники-нонконформисты Эрик Булатов и Олег Васильев.
В эпоху, когда детскую литературу, тем более для дошкольников и младшеклассников, приходится покупать с большой осторожностью (мало ли что там будет), особенно ценны издания, которые можно смело подарить и собственному ребенку, и детям родственников, друзей, знакомых. И быть при этом уверенным: радостная улыбка появится у всех.
«Гений легких конструкций. Владимир Шухов»
Райнер Грефе, Оттмар Перчи, Эрика Грефе, Андрей Кутный
Роскошный двухтомник в футляре — плод нескольких десятилетий работы интернационального коллектива авторов, увлеченных наследием и личностью инженера и архитектора Владимира Шухова. В народном сознании имя Шухова связано в первую очередь со знаменитой башней на Шаболовке, но на самом деле плоды его труда мы видим повсеместно. Гениальный изобретатель придумал и внедрил в массовое строительство металлические конструкции, которые за счет своей формы обладают большой прочностью, но при этом куда легче, чем каменные и бетонные постройки. Крыша над платформами Киевского вокзала, водонапорные башни по всей стране, опоры ЛЭП — его рук дело.
Новое издание — попытка каталогизировать и описать основные сооружения Шухова, а заодно — создать мозаичный портрет их создателя. Здесь нет сквозного биографического повествования, а структура ближе к сборнику материалов, чем к цельному исследованию. Есть даже неожиданный побочный сюжет о соборе Sagrada Familia Антони Гауди — видимо, предполагается, что читатель должен провести параллели между подходами двух специалистов, барселонского и московского. Вдобавок многие тексты явно ориентированы на профессиональную аудиторию. Однако для простого читателя главная ценность комплекта — в большом количестве эскизов, чертежей, фотографий (как исторических, так и современных). Ведь, помимо прочего, это еще и роскошный подарочный альбом.