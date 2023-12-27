Здравствуй, дедушка: зимние сказки СССР и конструкции Владимира Шухова

Алексей Варламов размышляет об истории России, Дина Рубина рассказывает семейные предания, а западные исследователи анализируют работы гения-изобретателя Владимира Шухова. Последний книжный обзор года мы постарались сделать максимально разнообразным: большая и малая проза здесь соседствуют с крупным научным изданием и сборником зимних сказок для детей. Впереди — январские праздники, самое время засесть дома с книгой. Или же — положить красивый фолиант под елочку. «Известия» помогут не ошибиться с выбором.

«Одсун»

Алексей Варламов

Фото: Издательство «АСТ»

Новый труд Алексея Варламова — лауреата «Большой книги», ректора Литинститута — уже одним только своим впечатляющим объемом (более полтысячи страниц) демонстрирует претензию на статус Большого Русского Романа. И само повествование, в котором, как и полагается по законам жанра, жизнь героя показана от самого детства, причем на фоне глобальных исторических событий , поначалу настораживает. Уж слишком явным вышел этот замах.

Однако книга сразу захватывает, ожидаемой тяжеловесности не чувствуется, а судьба центрального персонажа, загадочного беглеца, оказавшегося в Чехии и рассказывающего приютившему его священнику свою судьбу, заставляет всё с большим интересом листать страницу за страницей.

Что удивительно, Варламов не дает имени рассказчику, как бы подчеркивая, что перед нами в каком-то смысле архетипическая безликая личность. Ничем не выдающаяся, но потому оказывающаяся идеальным зеркалом для разворачивающихся вокруг событий . И — для куда более ярких героев второго плана. Кстати, нельзя не оценить (само)иронию автора. Когда речь идет о Литинституте, упоминается и ректор: «Рано поседевшие волосы уже не были мягкими и густыми, но выражение растерянности, глубокой неуверенности в себе оставалось таким же». Но это детали. По сути же роман — не о конкретных обстоятельствах, а о вещах куда более глобальных. О народах. О странах. Об эпохах, стремительно сменяющих друг друга даже на протяжении одной человеческой жизни. И о том, как человеку остаться собой в этом водовороте собой.

«Не вычеркивай меня из списка»

Дина Рубина

Фото: Издательство «Эксмо»

Новый сборник Дины Рубиной включает как написанные в этом году, так и старые рассказы и повести. Объединяет же их все тема детства и семейных связей. Смешные и грустные истории о бабках, тетках, родственниках до пятого колена вполне могли бы звучать за столом после долгой праздничной трапезы или же во время визита внуков — «А расскажи-ка, бабушка, про ту, помнишь...». И, конечно, дополнительную пикантность им придает еврейский колорит, которым автор, живущая в Израиле, щедро приправляет литературные портреты своих предков.

Но «Не вычеркивай меня из списка» — это не сборник одесского юмора. И за трагикомичными поворотами сюжетов, жизненными и в то же время слегка абсурдистскими мизансценами просвечивает серьезное размышление о своем прошлом, корнях, перипетиях судьбы и какой-то предопределенности жизненного пути , будто спущенной свыше. Как в повести про путешествия альта, в который было решено вложить внезапно свалившиеся деньги и затем продать втридорога, но в итоге инструмент изъездил весь мир и, так и не обретя покупателя, снова и снова возвращался к своим незадачливым владельцам-инвесторам.

«Все самые лучшие новогодние сказки»

Новые сказки и стихи для детей появляются каждый год, но старые — остаются по-прежнему актуальны и любимы. В издательстве «Малыш» в преддверии Нового года вышла книга, способная вызвать приступ ностальгии у тех, кто родился в СССР. Классика жанра, знакомая большинству жителей нашей страны, здесь опубликована в сопровождении тех самых иллюстраций и, кажется, даже таким же шрифтом (крупным, хорошо читаемым), как в старые добрые времена.

Фото: Издательство «АСТ»

Поэзия Самуила Маршака, Сергея Михалкова (идеальный репертуар для рассказа с табуретки Деду Морозу), народные сказки, истории Эдуарда Успенского, Сергея Козлова, Бориса Заходера, Павла Бажова, братьев Гримм — ничего нового, неожиданного, но зато всё проверенное временем. Ну а картинки, занимающиеся большую часть страницы (а часто и листы целиком), доставляют особую радость. С одной стороны, мы видим образы, ставшие уже родными, с другой — сегодня на многие из них можно посмотреть уже иными глазами, если, например, учесть, что «Бабушку Вьюгу» и «Рукавичку» иллюстрировали великие художники-нонконформисты Эрик Булатов и Олег Васильев.

В эпоху, когда детскую литературу, тем более для дошкольников и младшеклассников, приходится покупать с большой осторожностью (мало ли что там будет), особенно ценны издания, которые можно смело подарить и собственному ребенку, и детям родственников, друзей, знакомых. И быть при этом уверенным: радостная улыбка появится у всех.

«Гений легких конструкций. Владимир Шухов»

Райнер Грефе, Оттмар Перчи, Эрика Грефе, Андрей Кутный

Фото: Группа ОМК

Роскошный двухтомник в футляре — плод нескольких десятилетий работы интернационального коллектива авторов, увлеченных наследием и личностью инженера и архитектора Владимира Шухова. В народном сознании имя Шухова связано в первую очередь со знаменитой башней на Шаболовке, но на самом деле плоды его труда мы видим повсеместно. Гениальный изобретатель придумал и внедрил в массовое строительство металлические конструкции, которые за счет своей формы обладают большой прочностью, но при этом куда легче, чем каменные и бетонные постройки. Крыша над платформами Киевского вокзала, водонапорные башни по всей стране, опоры ЛЭП — его рук дело.