В ФАС сообщили о снижении цен на ряд лекарств из перечня жизненно необходимых
В России в 2023 году снижено 252 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших, рассказали «Известиям» 26 декабря в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах», — пояснили в ФАС.
Там отметили, что цены на препараты в рамках 40 международных непатентованных наименований снизились за счет приведения в соответствие с ценами в референтных странах и выхода на рынок новых дженериков.
«Понижение цен на лекарственные препараты создаст равные условия их обращения, повысит доступность для потребителей, а также обеспечит экономию бюджета и личных средств граждан», — считают в службе.
Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», комментируя уход с российского рынка ряда фармацевтических компаний, рассказал, что Россия не закрывала импорт лекарственных препаратов. По его словам, создана специальная комиссия по импортозамещению. В тот же день в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что большинство иностранных фармкомпаний продолжают поставки в страну, логистика отлажена.