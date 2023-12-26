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В ФАС сообщили о снижении цен на ряд лекарств из перечня жизненно необходимых

ФАС: в 2023 году снижено 252 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России в 2023 году снижено 252 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших, рассказали «Известиям» 26 декабря в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что цены на препараты в рамках 40 международных непатентованных наименований снизились за счет приведения в соответствие с ценами в референтных странах и выхода на рынок новых дженериков.

«Понижение цен на лекарственные препараты создаст равные условия их обращения, повысит доступность для потребителей, а также обеспечит экономию бюджета и личных средств граждан», — считают в службе.

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Россиян необходимо обеспечить отечественными препаратами

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», комментируя уход с российского рынка ряда фармацевтических компаний, рассказал, что Россия не закрывала импорт лекарственных препаратов. По его словам, создана специальная комиссия по импортозамещению. В тот же день в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что большинство иностранных фармкомпаний продолжают поставки в страну, логистика отлажена.

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