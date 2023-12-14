Минздрав сообщил о продолжении поставок в РФ иностранных лекарств

Большинство иностранных фармкомпаний продолжают поставки в Россию, данная логистика отлажена, сообщили 14 декабря «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» назвал уход с российского рынка ряда фармкомпаний проблемой. В то же время он отметил, что Россия не закрывает импорт и принимает все меры для обеспечения потребностей людей в лекарствах.

«Большая часть иностранных производителей фармпродукции продолжают ее поставки на российский рынок, логистические цепочки отлажены, товары ритмично поступают в аптечную и лечебную сети», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее, 13 ноября, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что российские фармкомпании планируют открывать производство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Может начаться выпуск лекарств, в частности, в нозологии, отметил он.

До этого, 19 июня, правительство РФ утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в настоящее время очень важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке в ближайшие восемь лет должна быть увеличена почти до 70%.

В конце марта Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Тогда он отметил, что для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.