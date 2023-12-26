Футболист Головин пожаловался на отсутствие пельменей в Монако

Российский футболист, полузащитник сборной «Монако» Александр Головин поделился, что за границей ему не хватает пельменей, и отметил, что по завершении карьеры намерен вернуться в Россию. Об этом он сказал 26 декабря в интервью Нобелю Арустамяну, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет. Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей», — пожаловался спортсмен.

По его словам, в Европе люди мыслят по-другому, не так, как ему привычно и комфортно. Поэтому после окончания карьеры Головин хочет вернуться в Россию.

«Как бы я уже хорошо там (за границей. — Ред.) ни адаптировался, мне всё равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее. Думаю, что это только Россия, без вариантов», — указал футболист, добавив, что никогда не задумывался о получении французского паспорта.

В ноябре Головин во второй раз подряд стал игроком месяца в «Монако». Он победил в голосовании болельщиков, набрав 91% голосов.

2 октября футболист также вошел в состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Однако он не сыграл в матчах с Кенией и Камеруном из-за травмы.