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Футболист Головин пожаловался на отсутствие пельменей в Монако

Головин заявил, что скучает по пельменям и после карьеры хочет жить в России
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Фото: sport-express/Александр Федоров
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Российский футболист, полузащитник сборной «Монако» Александр Головин поделился, что за границей ему не хватает пельменей, и отметил, что по завершении карьеры намерен вернуться в Россию. Об этом он сказал 26 декабря в интервью Нобелю Арустамяну, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет. Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей», — пожаловался спортсмен.

По его словам, в Европе люди мыслят по-другому, не так, как ему привычно и комфортно. Поэтому после окончания карьеры Головин хочет вернуться в Россию.

«Как бы я уже хорошо там (за границей. — Ред.) ни адаптировался, мне всё равно слишком нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее. Думаю, что это только Россия, без вариантов», — указал футболист, добавив, что никогда не задумывался о получении французского паспорта.

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В ноябре Головин во второй раз подряд стал игроком месяца в «Монако». Он победил в голосовании болельщиков, набрав 91% голосов.

2 октября футболист также вошел в состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Однако он не сыграл в матчах с Кенией и Камеруном из-за травмы.

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