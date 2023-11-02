Головина во второй раз подряд признали игроком месяца в «Монако»

Российский футболист Александр Головин во второй раз подряд стал игроком месяца в «Монако». Об этом клуб сообщил 2 ноября на своем сайте.

Головин победил в голосовании болельщиков, набрав 91% голосов. Второе место занял Магнес Аклиуш с результатом 4,6%.

В октябре Головин провел три матча в чемпионате Франции. Он отыграл в общей сложности 253 минуты и помог одержать две победы, забив при этом два мяча в матче с «Мецом». «Монако» за это время поднялся на третье место в турнирной таблице.

Головин также стал лучшим игроком клуба в сентябре, забив в том месяце два мяча в чемпионате Франции и отдав одну голевую передачу.

Ранее, 2 октября, Головин вошел в состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Однако он не сыграл в матчах с Кенией и Камеруном из-за травмы.