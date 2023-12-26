В Красноярском крае загорелся сельский дворец культуры
Дворец культуры загорелся в Иланском районе Красноярского края. Площадь пожара составила 420 кв. м, сообщает пресс-служба регионального МЧС России во вторник, 26 декабря.
Речь идет о ДК в деревне Соколовка, у здания вспыхнула кровля. Погибших и пострадавших нет, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Пожар тушили 11 огнеборцев и 3 единицы техники. К тушению также привлекалась и добровольная пожарная команда.
Ранее в декабре сообщалось, что в России в течение уходящего 2023 года произошло почти 300 чрезвычайных ситуаций, при этом количество погибших при экстренных обстоятельствах ниже обычного показателя в 2,5 раза.