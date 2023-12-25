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В МЧС заявили о снижении в 2023 году числа погибших при ЧС в 2,5 раза

МЧС: за год в РФ произошло почти 300 ЧС, число погибших снизилось в 2,5 раза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России в течение уходящего 2023 года произошло почти 300 чрезвычайных ситуаций (ЧС), при этом количество погибших при экстренных обстоятельствах ниже обычного показателя в 2,5 раза. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тыс. происшествий. В целом количество ЧС — ниже среднемноголетних значений. Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также отмечается, что в 2023 году произошло 350 тыс. пожаров, которые унесли жизни 7,2 тыс. человек. При этом более 26 тыс. были спасены из огня.

«В сравнении со среднемноголетними показателями количество пожаров уменьшилось на 15%, гибель на них — на 12%», — добавили в МЧС.

Также удалось сократить количество происшествий на водных объектах на 4%. А гибель на воде уменьшилась на 1%.

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До этого, в августе, глава МЧС России Александр Куренков рассказывал, что с начала лета авиация МЧС России по итогам 1,6 тыс. вылетов сбросила 10 тыс. т воды в ходе тушения природных пожаров. Он отмечал, что в течение трех летних месяцев, когда природные пожары представляли наибольшую угрозу для населения и территорий, авиация МЧС России привлекалась на ликвидацию последствий стихии на постоянной основе.

Позже, в октябре, на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров по итогам летнего сезона назвал основную причину происшествий с детьми при купании на водоемах — это оставление их без присмотра родителей. Он отметил, что в этом году основная работа спасателей была направлена на выявление мест, не оборудованных для купания, — таковых выявили более 5 тыс. Для купания оборудовали порядка 71 пляжа.

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