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Эксперт рассказал об основных трендах развития банковских технологий в 2024 году

Боциев: финансовый сектор РФ уделит внимание созданию технологической независимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Среди основных трендов развития цифровых банковских технологий в 2024 году можно выделить формирование технологической независимости российского финансового сектора, развитие цифрового рубля и прогрессивных методов оплаты, считает руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Александр Боциев. Об этом он рассказал «Известиям» 26 декабря.

«Во-первых, внимание российского финансового сектора останется сосредоточено на формировании технологической независимости, поскольку ни в коем случае нельзя рисковать бесперебойностью работы внешних и внутренних банковских сервисов, тем более что уже подписано постановление о переходе владельцев критической информационной инфраструктуры на российские IT-решения», — отметил эксперт.

По его словам, еще один тренд — развитие цифрового рубля в нескольких направлениях. Он обратил внимание на то, что реализация пилотного проекта показала, что технология работает и она интересна рынку.

«Далее нужно довести ее до стандартов карточных платежей и СБП. Прежде всего имеются в виду удобный клиентский путь и реализация API-решений для автоматической интеграции с кассовым оборудованием и клиентским программным обеспечением. Кроме того, мы ожидаем развития смарт-контрактов на базе цифрового рубля, а именно возможности вывода систем расчетов с применением технологии распределенного реестра из инфраструктуры одного банка на всю банковскую систему», — добавил Боциев.

В финансовой организации также ожидают развития направления офлайн-расчетов по цифровому рублю. Существует ряд направлений, где важно проводить быстрые транзакции и транзакции без выхода в интернет, объяснил он.

«И третий крупный тренд — развитие прогрессивных методов оплаты, в том числе на базе биометрии. ВТБ реализует этот проект в партнерстве с московским транспортом, и на сегодняшний день способ оплаты проезда по биометрии используют уже свыше 300 тыс. человек. Этот показатель точно находится на уровне лучших мировых практик», — заключил Боциев.

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Ранее, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво. Глава государства указал на то, что банковский сектор страны повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы как корпоративного, так и ипотечного кредитования.

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