Сибирячка заплатит 130 тыс. рублей за фото персонажей «Зверополиса»

В Новосибирске две предпринимательницы, которые торгуют игрушками на маркетплейсе, судились из-за фото героев мультфильма «Зверополис».

Sib.fm выяснил, что одна из продавцов не стала сама фотографировать товар, а использовала похожие фото другой предпринимательницы.

Всего пострадавшая насчитала девять снимков игрушек. После этого она подала на конкурентку в суд. Женщина потребовала 90 тыс. рублей за свои фото и 40 тыс. в качестве оплаты представителя своих интересов.

Суд занял сторону потерпевшей и взыскал со второй предпринимательницы 130 тыс. рублей.

В начале декабря сообщалось, что российский производитель колонок «Урал» выиграл дело у американской компании Harman International Industries, которая производит колонки JBL. Суть спора была в схожести дизайна.