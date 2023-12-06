Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL

Российский производитель колонок «Урал» выиграл дело у американской компании Harman International Industries, которая производит колонки JBL. Суть спора была в схожести дизайна. Само судебное заседание, на котором было вынесено решение, состоялось еще в сентября, а 30 ноября истек срок, в который можно было обжаловать решение, сообщает 6 декабря РБК со ссылкой на представителя «Урала».

Спор между компаниями идет с сентября 2021 года, когда Harman International Industries подала в суд на ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр», которые являются распространителем и производителем «Урала». Тогда американский производитель заявил, что «Урал» якобы скопировал дизайн и решения продукции, которые уже были запатентованы. Также Harman International Industries отмечала, что «Урал» якобы использовал известные черты колонок JBL, чтобы продвигать свой продукт на рынке.

Компания потребовала запретить «Уралу» использовать два промышленных образца в четырех колонках. Harman International Industries оценила свои потери от реализации колонок не менее, чем в 500 тыс. рублей, а также потребовала в общей сложности 3 млн рублей компенсации и почти 500 тыс. судебных расходов и издержек. «Урал» отверг почти все претензии, аргументируя позицию тем, что их товар и колонки американской компании находятся в разных категориях: JBL зарегистрировала товар как «громкоговоритель», а «Урал» — как портативные аудиосистемы. Также российский производитель подверг критике опрос ВЦИОМа, указав, что логотипа «Урала» не было на представленных респондентам изображениях, а логотип JBL был заретуширован, но его можно было распознать.

Ранее, 7 ноября, агентство Reuters сообщило, что американская компания Nike, производящая спортивную одежду, подала в суд на бренды New Balance и Skechers, которые обвинила в нарушении прав интеллектуальной собственности на запатентованную технологию производства верхней части кроссовок.

Однако в New Balance составили ответное заявление, в котором указали, что «уважают права интеллектуальной собственности конкурентов». При этом отметили, что Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви «с использованием технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями».