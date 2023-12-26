Почти 30 катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье

В Московской области открыли 27 больших катков с искусственным льдом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, всего в Подмосковье работает больше 180 катков. На текущий момент их посетили порядка 80 тыс. человек. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За прошлую неделю начали работу шесть объектов в Истре, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в городском парке в Ивантеевке. В конце этой недели новые катки откроются в Одинцово, Солнечногорске, Богородском округе, Коломне и Наро-Фоминске.

Ранее сообщалось, что к Новому году и Рождеству Москву украсили около 5 тыс. световых декоративных конструкций. Украшения используются из года в год с применением современного энергосберегающего оборудования.