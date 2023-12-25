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Около 5 тыс. световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году

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Москву к Новому году и Рождеству украсили порядка 5 тыс. световых декоративных контракций. Об этом 24 декабря в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что эти украшения используются повторно из года в год с применением современного энергосберегающего оборудования, пишет НСН.

«Большинство из них заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам места», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр уточнил, что светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях, сообщает РИАМО.

Так, на Поклонной горе установили инсталляции в виде танцоров, а Триумфальную арку украсили Дед Мороз и Снегурочка. Световые фигуры, тоннели и арки установили на Тверской улице, на Никитском бульваре и в Новопушкинском сквере. На проспекте Вернадского разместили мерцающий шар, а также елку под куполом из гирлянд-нитей. Светящиеся рамки в новогодней тематике украсили территорию возле Большого театра. На Никитской улице москвичи и гости города могут прогуляться под звездным небом из ярких фонариков.

Всего к праздникам украсили 39 столичных парков, уточняет сайт aif.ru. Кроме того, преобразились торговые центры, магазины и кафе. Иллюминация установлена более чем на 72 тыс. объектов столичного бизнеса, пишет сайт kp.ru.

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23 декабря сообщалось, что все желающие могут принять участие в акции «Добрая елка», проходящей на бесплатных катках «Московских сезонов». В рамках акции москвичи и гости столицы могут исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью и воспитываются в малообеспеченных семьях.

21 декабря телеканал «360» сообщил, что на каникулах в Москве пройдет свыше 200 праздничных мероприятий, уже в 10-й раз состоится фестиваль «Путешествие в Рождество», превратившийся в традиционный символ новогодних праздников.

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