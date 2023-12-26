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Исследователи раскрыли механизмы влияния опухоли на соседние клетки

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ученые Московского физико-технического института вместе с коллегами из других стран изучили, как клетки рака влияют на окружающие их здоровые ткани. Для этого они сравнили образцы, взятые в районе опухоли у онкопациентов, и пробы, полученные при вскрытии у здоровых людей, попавших в ДТП.

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Всего было исследовано несколько тысяч образцов тканей, отобранных из разных органов. В них ученые изучили около 20 тыс. генов и 7 тыс. внутриклеточных молекулярных путей — то есть химических реакций, в которых реализуются процессы жизненного цикла клетки. Прежде настолько подробных исследований по этой теме не проводилось.

В результате научной работы было показано, что опухоль может подчинять здоровые клетки своей «воле», заставляя их делиться ресурсами и помогать в борьбе против иммунитета.

«Клетки опухолевого микроокружения изменяют программу своей жизнедеятельности и начинают интенсивнее делиться. В частности, в них активируется теломераза — фермент, который играет главную роль в передаче генетической информации от материнской к дочерним клеткам», — объяснил «Известиям» один из исследователей, заведующий лабораторией трансляционной геномной биоинформатики МФТИ Антон Буздин.

По его словам, исследованные процессы снижают эффективность методов противораковой терапии. Их важно изучать, так как в будущем понимание этих механизмов поможет создать лекарства нового поколения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 26 декабря, в 10:00

Блиц-круг: ученые раскрыли механизм влияния опухоли на соседние клетки

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