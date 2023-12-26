«Аквамена 2» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря

Нового «Аквамена» 28 декабря обещают показать в сети «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула).

Показы планируют от Дальнего Востока до Центральной России: в якутском «Емеяне» блокбастер тоже обещают 28 декабря, «Космос» в Тольятти в соцсетях анонсировал фильм наряду с «Вонкой» и новым «Холопом». Есть и более поздние даты: в сети «Рублион Синема» в городе Котлас «Аквамена» предсеансовым обслуживанием к «Трем добрым делам» поставили 18 января.

Официальный дубляж на русский сделала израильская студия SC Produb, она же переводила «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом и «Братья Супер Марио в кино» — оба релиза тоже побывали в отечественных кинотеатрах. Скорее всего, именно эта версия окажется в российских сетях.

События в фильме разворачиваются спустя несколько лет после финала первой части: Артур (он же Аквамен и царь Атлантиды) женится и заводит ребенка Артура-младшего. Антагонистом стал Дэвид Кейн, он же суперзлодей Черная Манта (его зрители увидели в первой части дилогии). Он заполучил могущественный артефакт — черный трезубец и грозит уничтожить Атлантиду и весь остальной мир.

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Век амфибий: «Аквамена 2» покажут в России