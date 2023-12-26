Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа
Экономика
В «Честный знак» добавят цветовую маркировку о содержании соли, сахара и трансжиров
Мир
Экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев воевать за Зеленского
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 26 декабря
Мир
Apple может лишиться возможности продажи смарт-часов без вмешательства Байдена
Экономика
В Единую биометрическую систему планируют собирать рисунки вен ладоней
Туризм
Российские агрегаторы пока не заменили туристам Booking и Airbnb
Мир
Орешкин заявил о «каннибализации» США европейской экономики
Авто
На заводе Hyundai в Петербурге назвали вероятную дату выхода из простоя
Мир
WSJ рассказала об опасениях США по поводу использования Китаем ИИ для сбора данных
Экономика
Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом
Происшествия
Режим ЧС ввели в четырех районах Ярославской области из-за обрыва ЛЭП после снегопада
Мир
Депутат рады признал замедленные темпы проведения мобилизации на Украине
Мир
Гуманитарный конвой ВОЗ разграбили по пути в больницы Газы

Биометрия поможет найти пропавших пожилых людей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биометрические технологии будут использовать для помощи в поиске пропавших пожилых людей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Цель организации — сделать сервис, который поможет им быстро связаться с родственниками.

Добровольно-биометрически: что нужно знать о сборе личных данных
Россиян защитили от принудительного сбора биометрии, но развитие систем цифровой идентификации продолжится ускоренным темпом

«Нередки случаи, когда пожилые люди выходят из дома и просто забывают обратную дорогу. В таких ситуациях, как нам сообщали волонтеры, они чаще всего приходят в магазины. Наша цель — сделать сервис, который поможет им максимально оперативно связываться с родственниками, и наладить здесь взаимодействие с крупными торговыми сетями», — объяснил Поволоцкий.

Это будет своего рода «экстренный контакт» — после считывания биометрии система будет автоматически звонить на номер родственника, уточнил глава ЦБТ. При этом сервис будет полностью деперсонализирован, то есть волонтер или сотрудник магазина, который помогает пожилому человеку, не будут получать никаких сведений о личности потерявшегося или о его родственниках.

Звонок также будет проводиться с заменой номера, как это сейчас делается в курьерских сервисах. Сам сервис будет действовать только с согласия гражданина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

«В систему переданы данные десятков миллионов россиян»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023