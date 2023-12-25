Путин разрешил врачам скорой помощи проводить медвмешательство без согласия пациента

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия пациента в случае угрозы его жизни. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указывается в документе, врачи «скорой» смогут осуществлять медицинское вмешательство по дороге в больницу «в случае оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания <…> помощи отказ гражданина или его законного представителя от медицинского вмешательства».

Предыдущая редакция закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гласила, что решение о проведении медицинского вмешательства без согласия пациента, чья жизнь находится в опасности, мог принять либо консилиум врачей, либо лечащий или дежурный врач. Внесенные поправки позволят парамедикам самим принимать такое решение.

Совет Федерации 22 декабря одобрил на пленарном заседании данный закон. Там отметили, что инициатива «ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи», а также позволит «обеспечить правовую защищенность медработников» бригад скорой помощи.

Ранее, 14 декабря, в Санкт-Петербурге состоялось заседание всероссийского конгресса «Управление рисками и качеством хирургической помощи». На нем обсуждалось, как можно повысить безопасность проводимых врачами хирургических операций и свести к минимуму потенциальные осложнения путем внедрения в медицинские учреждения концепции безопасной хирургии.

Как отметил вице-губернатор города Олег Эргашев, в РФ есть необходимость в полной стандартизации всех связанных с оказанием хирургической помощи процессов. По словам Эргашева, в ходе открытия в Петербурге новых клиник заранее учитываются безопасность и качество лечения. Кроме того, действующие медучреждения тоже внедряют данную концепцию, которая в ближайшем будущем станет доминирующей.