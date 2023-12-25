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Путин разрешил врачам скорой помощи проводить медвмешательство без согласия пациента

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Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия пациента в случае угрозы его жизни. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указывается в документе, врачи «скорой» смогут осуществлять медицинское вмешательство по дороге в больницу «в случае оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания <…> помощи отказ гражданина или его законного представителя от медицинского вмешательства».

Предыдущая редакция закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гласила, что решение о проведении медицинского вмешательства без согласия пациента, чья жизнь находится в опасности, мог принять либо консилиум врачей, либо лечащий или дежурный врач. Внесенные поправки позволят парамедикам самим принимать такое решение.

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Совет Федерации 22 декабря одобрил на пленарном заседании данный закон. Там отметили, что инициатива «ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи», а также позволит «обеспечить правовую защищенность медработников» бригад скорой помощи.

Ранее, 14 декабря, в Санкт-Петербурге состоялось заседание всероссийского конгресса «Управление рисками и качеством хирургической помощи». На нем обсуждалось, как можно повысить безопасность проводимых врачами хирургических операций и свести к минимуму потенциальные осложнения путем внедрения в медицинские учреждения концепции безопасной хирургии.

Как отметил вице-губернатор города Олег Эргашев, в РФ есть необходимость в полной стандартизации всех связанных с оказанием хирургической помощи процессов. По словам Эргашева, в ходе открытия в Петербурге новых клиник заранее учитываются безопасность и качество лечения. Кроме того, действующие медучреждения тоже внедряют данную концепцию, которая в ближайшем будущем станет доминирующей.

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