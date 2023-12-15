Врачи-хирурги рассказали о передовых подходах повышения безопасности операций

Повысить безопасность проводимых врачами хирургических операций и свести к минимуму потенциальные осложнения возможно путем внедрения в медицинские учреждения концепции безопасной хирургии. Ее аспекты 14 декабря обсудили участники всероссийского конгресса «Управление рисками и качеством хирургической помощи» в Санкт-Петербурге.

«Ежегодно в мире выполняется более 200 млн операций, и нередко пациенты сталкиваются с осложнениями. Поэтому сегодня управление безопасностью хирургии становится одним из важнейших элементов медицинской деятельности», — отметил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Он добавил, что по этой причине есть необходимость в полной стандартизации всех связанных с оказанием хирургической помощи процессов. По словам Эргашева, в ходе открытия в Петербурге новых клиник заранее учитывается безопасность и качество лечения. Кроме того, действующие медучреждения тоже внедряют данную концепцию, которая в ближайшем будущем станет доминирующей.

Участники конгресса привели данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что на хирургические вмешательства приходится 10% регистрируемых случаев нанесения предотвратимого вреда пациенту, и эта проблема актуальна для всех без исключения стран. По оценке экспертов, появление новых и более безопасных материалов и технологий полностью не исключает человеческий и технический факторы возникновения проблем.

«Многие люди боятся летать на самолетах, но на самом деле риск причинения вреда здоровью или летального исхода в хирургии сегодня, к сожалению, намного выше, чем в авиаперевозках», — указал д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, заместитель главного врача по хирургии клиники высоких технологий «Белоостров» (ООО «ММЦ ВТ»), член экспертного совета ГК «ММЦ» Виктор Кащенко.

В связи с этим он назвал выстраивание системы безопасности, которая регламентирует все аспекты хирургического лечения, задачей системы здравоохранения, врачебного сообщества и каждой клиники в отдельности.

По мнению экспертов, концепция безопасной хирургии состоит из организационного и технического блока. Первый включает в себя регламенты и чек-листы, которые сводят к минимуму ошибки, в том числе по причинам недостаточного опыта или усталости медработника. Второй предполагает использование новейших технологий — систем поддержки принятия врачебных решений, дооперационного 3D-моделирования организма пациента и ICG-флуоресцентной навигации.

«Безусловно, учитывая сложность оперативного лечения и огромное количество факторов, влияющих на его результат, невозможно полностью устранить риски развития каких-либо осложнений, но мы должны свести их к минимуму, а летальность — к нулю», — напомнил заведующий 1-м хирургическим отделением СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России, врач-хирург к.м.н. Александр Лодыгин.

Современная концепция безопасной хирургии направлена именно на это, добавил он. По словам медика, основу этой концепции составляет многоуровневая система, которая призвана не позволить ошибкам повлиять на ход лечения.

Для полноценного внедрения данной концепции эксперты рекомендуют выстраивать систему работы медучреждений таким образом, чтобы врачи регулярно проходили повышение квалификации. Кроме того, требуются алгоритмы действий для стандартных операционных процедур, регулярная проверка навыков медперсонала и мониторинг всех этапов операций.

В то же время участники конгресса указали на то, что результат и безопасность операций зависят не только от хирургов — значительная роль для решения этой задачи отводится другим членам бригады, и в том числе анестезиологам-реаниматологам. Отмечается, что специалисты этого профиля сейчас сталкиваются с новыми вызовами из-за старения населения, а также распространения сердечно-сосудистых заболеваний, которые вынуждают людей принимать препараты, препятствующие свертыванию крови.

«Важна и культура безопасности. В среднем от 50 до 96% критических инцидентов сегодня не регистрируется, а значит, по ним не проводится разбор и коррекция действий медработников, необходимые для того, чтобы не допустить повторения таких случаев. Мы в своей работе придерживаемся тщательной фиксации всех шагов и анализа их последствий», — рассказал заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации клиники высоких технологий «Белоостров» (ООО «ММЦ ВТ»), член экспертного совета ГК «ММЦ», к.м.н. Даниил Шелухин.