Врач рассказала о вероятности наступления беременности у кормящих матерей

Восстановление менструального цикла после родов и возможное наступление новой беременности зависит в том числе от того, как у женщины проходит период лактации и кормит ли она грудью ребенка. Об этом 25 декабря рассказала гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Елена Кавтеладзе.

«Гормональные изменения во время кормления грудью нередко блокируют овуляцию, но далеко не всегда, и об этом нужно помнить. Вероятность наступления новой беременности после родов у кормящих матерей — 10%, у не кормящих — 50–70%», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Как отметила гинеколог-репродуктолог, менструальный цикл у одних рожениц восстанавливается уже через два месяца после родов, а у кого-то не наступает в течение всего периода кормления, в связи с чем вероятность забеременеть — низкая.

«Есть случаи, когда женщина беременела после родов, так и не дождавшись цикла. Это значит, что у нее овуляторная функция восстановилась и с первой же овуляции наступила беременность. Менструация обычно начинается через 14 дней после овуляции (если не произошло оплодотворение). Поэтому, если женщина не планирует беременность, необходимо предохраняться еще до наступления первой после родов менструации», — объяснила Кавтеладзе.

Доктор подчеркнула, что процесс вынашивания ребенка, а также последующие роды и кормление грудью требуют огромных физических ресурсов. Поэтому для того, чтобы забеременеть повторно, в идеале выждать хотя бы один-два, а лучше — три года.

Ранее, 14 сентября, врач-акушер гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала, что в некоторых случаях, которые встречаются довольно редко, беременная женщина может не подозревать о своем положении вплоть до родов. Такое, в частности, возможно, на фоне страха перед беременностью и отрицанием ее наличия, отметила врач.

Фисюк рассказала, что есть такое состояние, как аменорея — отсутствие менструации на протяжение шести месяцев или дольше. В таком случае беременность тоже может оказаться незамеченной, поскольку отсутствие менструации не вызовет подозрений.