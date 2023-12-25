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Глава «Россетей» назвал первоочередную задачу в Тамбовской области

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Фото: ПАО «Россети»
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«Россети» проводят модернизацию сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей в Тамбовской области. Это первоочередная задача, заявил глава компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Максимом Егоровым.

Энергетики провели модернизацию подстанций 220 кВ «Компрессорная» и «Иловайская», воздушной линии электропередачи 220 кВ «Липецкая – Котовская». В 2024 году начнется технологическое перевооружение подстанции 220 кВ «Тамбовская», от которой зависит электроснабжение более 300 тыс. жителей столицы региона и близлежащих районов.

Также реализуются проекты в распределительном комплексе для электроснабжения новых потребителей — складского комплекса в индустриальном парке «Котовск», маслобойного завода в Инжавинском районе, строящихся школ и других социально значимых объектов. Кроме того, планируется большая работа по модернизации сетей наружного освещения в Тамбове.

Рюмин добавил, что Тамбовская область входит в число регионов с опережающим темпом промышленного роста. «Поэтому значительная часть наших проектов связана с подключением к сетям производственных предприятий», — сказал Рюмин.

В 2023 году «Россети» направили 1 млрд рублей на развитие электросетей региона, в следующем году планируются инвестиции на уровне 1,6 млрд рублей.

Губернатор отметил, что правительство Тамбовской области заинтересовано в развитии промышленного комплекса, открытии новых производств, выпуске новой продукции, создании рабочих мест. «Для достижения весомого результата в реализации инвестиционных проектов мы создаем надежную инфраструктуру, постоянно развиваем и модернизируем энергосетевой комплекс региона», — сказал Егоров.

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