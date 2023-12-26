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Аналитики рассказали о росте спроса на недвижимость с отделкой в Москве

«Метриум»: доля жилья с чистовой отделкой в новостройках Москвы снизилась в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Доля помещений с чистовой отделкой от застройщиков в новостройках Москвы в ноябре 2023 года составила 40%, подсчитали аналитики «Метриум». За 12 месяцев этот показатель снизился. По мнению экспертов, основная причина — высокий спрос на готовый дизайн. Об этом рассказали «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании 26 декабря.

Как уточнили аналитики, из 66,8 тыс. помещений в московских новостройках 26,9 тыс. квартир и апартаментов предполагают полную отделку от застройщика и еще более 10,1 тыс. предчистовую отделку. На долю объектов недвижимости с ремонтом от застройщика приходится 40% предложения. Застройщики при этом не предусматривают отделку в 29,6 тыс. квартир и апартаментов, которые составляют 44,5%.

За прошедшие 12 месяцев предложение квартир с отделкой сократилось с 29 тыс. до 26,7 тыс. единиц. Эксперты отметили, что это связано с высоким спросом. Так, в октябре 2023 года почти мз 8,5 тыс. договоров долевого участия, заключенных на покупку квартир в корпусах с отделкой, whitebox и без отделки в новостройках всех классов, 5 тыс. договоров было заключено на покупку квартир с чистовой и предчистовой отделкой (59%), а без отделки — 41% договоров. Спрос на квартиры с предчистовой и чистовой отделкой примерно на 43% выше, уточнили эксперты.

В компании обратили внимание на то, что отделка стала за последние пять лет одним из конкурентных преимуществ, в котором застройщики соревнуются друг с другом. Такая опция предусматривается в новостройках всех классов — от экономкласса до самых дорогих объектов недвижимости в стране. При этом девелоперы самых дорогих проектов делюкс-класса в столице предлагают не только отделку, но и дополнительные услуги будущим резидентам, связанные с обустройством и дизайном дома, отметили в «Метриум».

«В делюкс-сегменте рынка новостроек покупатели очень требовательные, и, каким бы качественным ни было готовое дизайнерское решение, они всегда хотят добавить в интерьер что-то от себя», — уточнила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

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В свою очередь коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что приглашенные дизайнеры из зарубежья всегда привносят что-то новое в архитектуру и интерьеры жилых комплексов в России.

«Но в то же время они погружаются в российский контекст и всегда стремятся сделать в своих проектах отсылку к нашему культурному коду, поэтому в какой-то степени зарубежные дизайнеры создают принципиально новый стиль», — добавил он.

Эксперты уточнили, что московские застройщики практикуют разный подход к ценообразованию опции отделки, девелоперы стараются дать клиентам выбор между дизайн-проектами с разным наполнением и стоимостью.

«Главное условие успеха предложенной застройщиком отделки — качество. Каким бы удачным ни был дизайн-проект, впечатление жителей могут испортить материалы или работы не очень высокого уровня», — подчеркнула директор по продукту MR Group Жанна Махова.

В то же время управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов объяснил, что готовые дизайнерские решения от застройщиков отвечают тренду на более прагматичный подход к покупке жилья у покупателей.

«Клиенты во всех рыночных нишах стали воспринимать новое жилье необязательно как последнее, поэтому они не готовы вкладывать слишком много времени, сил и денег в дизайн мечты. При этом застройщики предлагают очень грамотные и выверенные решения, которые лучше воспринимаются покупателями, чем варианты индивидуального творчества. Такие квартиры долго сохраняют актуальность и их проще перепродать», — заключил Сырцов.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что за год средние цены на квартиры в новостройках в РФ выросли — на 5% за объект в целом и на 4% за 1 кв. м. Это следует из результатов исследования аналитиков «Авито Недвижимости». Но в некоторых городах жилье стало стоить дешевле: в Севастополе цены за год снизились на 12%, в Калининграде — на 10%, в Ульяновске — на 5%, в Ижевске — на 2%.

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