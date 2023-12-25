Адвокат опроверг решение конфликта между Киркоровым и охранником

Конфликт между охранником концертного зала и певцом Филиппом Киркоровым, произошедший в сентябре, так и не разрешился, на артиста было написано заявление в полицию. Об этом 25 декабря сообщил «Известиям» Сергей Васильев, адвокат пострадавшего.

Васильев рассказал, что его клиент Александр Короткий работает в концертном зале «Крокус Сити Холл», где и произошел инцидент. По его словам, с момента происшествия никаких встреч с кем-либо из представителей Киркорова не было, «никаких переговоров мы ни с кем не ведем».

«Человек выполнял свои служебные обязанности, находился на своем рабочем месте, <...> повернулся спиной к артисту согласовывать проход людей посторонних, и тут его толкают в спину, он падает со сцены, а звезда проходит дальше, не замечая ничего. А у человека травма средней тяжести, он 30 дней провел на больничном», — пояснил адвокат.

Васильев добавил, что его клиент обратился с заявлением в правоохранительные органы. На вопрос о продвижении дела адвокат заявил, что пока официальной информации нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что охранник обратился в полицию и потребовал привлечь певца к ответственности за нанесение легких телесных повреждений.

При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский ранее заявил «Известиям», что инцидент утрясли сразу. К певцу приходил следователь, с которым они обсудили все детали, после чего стороны якобы договорились. Адвокат выразил уверенность, что сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить артиста после вечеринки Насти Ивлеевой.

24 декабря телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед общественностью за проведение «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе Mutabor. По ее мнению, ситуацию «невозможно было контролировать». Блогер пообещала отправить вырученные с продажи билетов средства в благотворительные организации. «Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.