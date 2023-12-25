Аналитик допустил конфликт США с союзниками из-за расширения границ в Арктике

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что США рискуют вступить в конфликт даже с союзниками после объявления о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике.

В беседе с «Абзацем» в понедельник, 25 декабря, эксперт отметил, что США своими действиями попирают международное право, а в вопросе шельфа «Штаты всегда были в позиции нахрапистого игрока».

«Все остальные участники приняли и ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая определяет, как выстраиваются и расширяются границы на шельфе», — напомнил Юшков.

По его словам, остальные страны годами доказывают, почему тот или иной участок должен принадлежать им, а США просто говорят: «Теперь это наше».

Юшков также добавил, что США признали часть арктического шельфа своей территорией в стремлении установить права на возможные залежи нефти, газа и ископаемые.

Ранее 25 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что мировое сообщество может не признавать обновленные границы США на шельфе в Арктике. Он также назвал новые американские территории «захваченными», отмечает телеканал «360». Косачев выразил мнение, что США расширили свои границы в обход международного права, так как они не смогли доказать, что страна имеет подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий.

24 декабря США сообщили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь территории достигает 2 млн кв. км, что вдвое больше Калифорнии, пишет RT. Таким образом, Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно.

В Госдепе заявили, что определенные Вашингтоном для расширения континентального шельфа границы не создадут территориальных споров с Россией, однако потребуют согласования с Канадой и Японией. Там заверили, что в плане расширенного континентального шельфа его пределы нигде не пересекают согласованной границы с Россией, сообщает телеканал «Звезда». Также в ведомстве понимают необходимость обсуждения ситуации с Канадой, Японией и Багамскими островами и согласования морских границ, пишет сайт kp.ru.

В новую территорию войдет как морское дно с его недрами, так и водная толща. В Госдепе выразили уверенность в том, что у США имеются «исключительные права» на сохранение и распоряжение ресурсами, также они обладают «юрисдикцией над научными исследовании» на этих территориях.

Россия тоже претендует на расширение своих территорий на данном шельфе, но Москва уже много лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Того же, к слову, ждут Дания с Канадой, сообщает Life.ru.

Тогда же зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил, что притязания США на континентальный шельф в Арктике требуют от России поведенческой линии «с опорой на собственные интересы».

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что освоение арктических территорий станет для страны приоритетным. Он отмечал, что в перспективе регион обладает огромными экономическими возможностями.