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Названы основные правила выбора квартиры в новостройке

Эксперт Мамохина посоветовала перед покупкой квартиры узнать историю застройщика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала 2023 года в России построили более 93,2 млн кв. м жилья, что близко по объему к рекордным показателям прошлого года. Благодаря льготным программам ипотеки первичный рынок жилья остается востребованным у россиян. Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина рассказала «Известиям» о том, как правильно выбрать квартиру в новостройке.

Эксперт обратила внимание на то, что жилье в новостройках в настоящее время доступнее и выгоднее вторичной недвижимости. Кроме того, покупая квартиру на первичном рынке, нет риска столкнуться с обременениями и долгами от прежних владельцев.

Однако есть некоторые нюансы. Мамохина объяснила, что изучать локацию будущего жилья нужно «от общего к частному»: сначала рассмотреть место, затем — выбранный жилой комплекс и инфраструктуру, и только в самом конце оценивать квартиру.

«Идеальным выбором, конечно, будет ЖК рядом с метро. При этом оптимально, если это будет именно пешая доступность: ведь если до метро нужно ехать, нетрудно подсчитать, что время в пути в самые загруженные часы может значительно увеличиться. В то же время часто при продаже недвижимости под формулировкой «15 минут до метро» имеется в виду путь ночью, по пустым дорогам и на предельно разрешенной скорости», — добавила эксперт.

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После этого, по ее словам, следует попытаться посмотреть на район глазами жителя, а не гостя, и узнать: сколько там школ, детских садов, поликлиник и ветеринарных лечебниц, есть ли круглосуточные магазины и аптеки, насколько развит сервис в шаговой доступности, какая ситуация с парковками. Это необходимо, чтобы понять, насколько удобно будет жить в выбранной локации.

Далее нужно оценить сам жилой комплекс.

«Для этого важна история застройщика: чем меньше в ней спорных моментов, тем лучше. Информацию можно взять из новостей, с профильных сайтов и из групп жильцов и дольщиков в соцсетях. Если у компании понятная история, а негативных отзывов минимум и крупных скандалов в СМИ не было, скорее всего, у нее не будет проблем с финансированием и документами, необходимыми для строительства», — сказала Мамохина.

Также она посоветовала узнать, как застройщик сдавал свои предыдущие объекты: получали ли жильцы ключи вовремя. Затем можно оценить сам объект недвижимости.

«Здесь важно выбирать качественный проект, где продумано всё до мелочей. Начиная с планировки: предусмотрены ли места для хранения, отделена ли спальня от входа, есть ли грязная зона в прихожей, а в ванной — место для стиральной машины. И заканчивая зоной паркинга, собственным двором с площадками и озеленением, уютным и просторным лобби с высокими потолками и зоной ожидания», — подчеркнула Мамохина.

Она отметила, что не стоит забывать обращать внимание и на инженерную инфраструктуру: где будут размещены кондиционеры, будет ли вентиляция и кондиционирование мест общего пользования, как будет организован контроль доступа в ЖК.

После выбора квартиры нужно подумать о способах внесения оплаты. Как объяснила эксперт, есть несколько безопасных вариантов: внесение полной суммы, оформление ипотеки или рассрочка платежа. По ее словам, любой девелопер предпочтет получить полную стоимость жилья сразу и поощряет такое поведение скидками или специальными акциями.

«Но если у вас нет такой возможности, стоит воспользоваться ипотекой. Государство сегодня предлагает несколько льготных программ — ознакомьтесь с условиями, возможно, какая-то подойдет вам. А можно воспользоваться программой рассрочки от застройщика: часто это выгоднее, чем ипотека на обычных рыночных условиях, и достаточно безопасно, ведь ваши деньги будут лежать на эскроу-счету и застройщик получит их только после того, как выполнит свои обязательства, то есть сдаст дом», — заключила Мамохина.

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Ранее, 14 декабря, сообщалось, что за год средние цены на квартиры в российских новостройках выросли — на 5% за объект в целом и на 4% за 1 . м. Это следует из результатов исследования аналитиков «Авито Недвижимости». Однако в некоторых городах жилье стало стоить дешевле: в Севастополе цены за год снизились на 12%, в Калининграде — на 10%, в Ульяновске — на 5%, в Ижевске — на 2%.

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