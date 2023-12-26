Повезли кому-то: грузоперевозчиков уличили в массовом уходе от налогов

Свыше 100 иностранных компаний, среди которых Сoca-Cola, Nestle, PepsiCo, OBI, IKEA, а также крупные российские игроки «Технониколь», «Черкизово», пользовались услугами грузоперевозчиков, которые с помощью «серых» схем уходили от налогов. Обналичивали деньги они через фирмы-однодневки, это нанесло урон бюджету как минимум на 10 млрд рублей, однако эксперты полагают, что сумма может быть выше . С арбитражными делами, которые они проиграли ФНС с 2020 по 2023 год, ознакомились «Известия». Проблему признают в Минтрансе: ведомство работает над созданием механизма по защите от недобросовестной конкуренции, а также по повышению прозрачности деятельности перевозчиков . Общественники же предлагают ввести административное наказание за ненадлежащий выбор поставщика .

По серому пути

Крупный бизнес, который занимается грузоперевозками, в течение как минимум трех лет уходил от налогов за счет использования «серых» схем. Их услугами пользовались как иностранные компании, большая часть которых покинула РФ после ввода санкций, — ОBI, Nestle, Mars, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, IKEA и другие, так и отечественные — «Технониколь», «Черкизово» . С арбитражными делами, которые они проиграли ФНС с 2020 по 2023 год, ознакомились «Известия».

Только по итогам 2022–2023 годов доначисление в федеральный бюджет по сумме исков может составить более 10 млрд рублей . Такой возможный ущерб казне подсчитали в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ), где также обратили внимание на использование «серых» схем в этой сфере . Общественники обратились в правительство, Минфин, Минтранс и ФНС с просьбой усилить контроль за грузоперевозками в России. С документами ознакомились «Известия».

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

« При текущем объеме отечественного рынка автомобильных грузоперевозок предотвращение недобросовестных практик позволило бы, по нашим оценкам, увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет на 300 млрд рублей . Эффект от сокращения теневого товарооборота, обеления рынка труда и снижения числа ДТП будет еще более масштабным», — говорится в документах, отправленных в кабмин главой ОПИ Олегом Павловым.

Все нарушители действовали практически по одному сценарию. Получив заказ от крупного бизнеса, экспедиторы использовали подконтрольные небольшие фирмы-однодневки (так называемые технические компании), которые имели льготные режимы налогообложения и незаконно уменьшали выплаты по НДС и налогу на прибыль. Как правило, на момент налоговой проверки они уже были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие , в некоторых случаях в отношении них была запущена процедура банкротства.

Кроме того, зачастую по адресам госрегистрации они не располагались и не имели штатных водителей и транспортных средств для перевозки грузов . После выявления этой информации налоговая служба делала доначисления налогов и отстаивала свои решения в арбитражных судах.

В ряде дел фигурантами ухода от налогов оказывались одни и те же компании-грузоперевозчики. Так, например, Nestle и Mars обращались за транспортными услугами к ООО «Лига Транс Лоджистикс», ООО «ТЭК Русглобал» и ООО «Транспортно-экспедиторская группа «Гардарика» , к которым ФНС предъявила претензии по неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей .

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

При этом ООО «Лига Транс Лоджистикс», согласно базе «СПАРК-Интерфакс», относится к компаниям с высокой степенью риска . Компания была исключена из реестра субъектов малого и среднего бизнеса 10 июля 2023-го, в суде уже рассматривается заявление о признании ее банкротом. Аналогичная ситуация с ООО «ТЭК Русглобал»: организация подала на банкротство при выручке 209,8 млн рублей в 2022 году. У «Гардарики» в «СПАРК-Интерфакс» 62 исполнительных производства на сумму более 1,5 млрд рублей , часть из них была прекращена в связи с отсутствием у должника имущества.

PepsiCo, «Кнауф Гипс Кубань», Procter & Gamble, Coca-Cola заключали договоры с ООО «Автобат — Нижний Новгород» , которое, по данным ФНС, не доплатило в бюджет 39,7 млн рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», эта организация относится к компаниям с высокой степенью риска и может быть признана банкротом.

IKEA и OBI пользовались услугами АО «Везу» , у которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», отсутствует собственный капитал, в отношении компании введена процедура банкротства .



Если говорить о российских компаниях, то, например, «Черкизово» пользовалось услугами ООО «Транс-мейл Экспедиция». В данный момент у организации отсутствует собственный капитал, а сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными . Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении нее применена процедура банкротства. Еще одна компания, которая работала с «Черкизово», — ООО «Стин-Транс» — отнесена к фирмам с высокой степенью риска . По данным «СПАРК-Интерфакс», ее уставной капитал — 10 тыс. рублей, а численность сотрудников — три человека .

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А вот «Технониколь» пользовалась услугами ростовской фирмы ООО «План-Б». Как и у ряда других, у нее нет собственного капитала. Только за март этого года к ней было подано четыре исковых заявления . «СПАРК-Интерфакс» также оценивает фирму как бизнес-структуру с высокой степенью риска.

В поисках механизма

Проблему ухода от налогов в сфере грузоперевозок признают в Минтрансе.

— Министерство в настоящее время ведет анализ предложений по созданию на рынке автомобильных грузовых перевозок комфортных условий для работы перевозчиков, в том числе по созданию механизма защиты от недобросовестной конкуренции, а также повышению прозрачности деятельности перевозчиков , — сообщили в пресс-службе.

При этом там отметили, что вопрос соблюдения налогового законодательства находится в компетенции ФНС.

В налоговой службе на вопрос «Известий» о том, нужно ли ужесточать законодательство, не ответили. При этом в письме «Общественной потребительской инициативе» налоговики заявили, что использование «технических» компаний — наиболее распространенная схема минимизации налоговых обязательств как в сфере грузоперевозок, так и в других отраслях экономики . Служба рассчитывает, что ситуация исправится с развитием электронного документооборота.

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В аналитической компании ИМПАКТ, которая проанализировала динамику рассмотрения исковых заявлений, заявили, что ситуацию с использованием «серой» схемы можно объяснить запоздалым регулированием в отрасли.

— До 2011 года отрасль жила по старым правилам перевозки грузов автомобильным транспортом времен СССР от 1969 года. Только в 2016-м произошли изменения в законе «О бухгалтерском учете», потом в 2020-м внесли изменения в правила перевозки грузов . Но инертность мышления и привычка работать по старинке способствуют образованию проблемы, которую мы сегодня видим на рынке, — пояснил «Известиям» замдиректора организации Алексей Кожевников.

При этом эксперт считает, что электронный оборот документов поможет решить вопрос лишь частично . Это связано с тем, что компании-грузоперевозчики работают в рамках гл. 41 Гражданского кодекса РФ «Транспортная экспедиция».

— Очень многие компании де-юре являются экспедиторами, декларируют, что оказывают транспортно-экспедиционные услуги, а по факту выступают в роли агентов в соответствии с гл. 52 Гражданского кодекса «Агентирование» . Зачастую бизнес не видит разницы между этими услугами, — пояснил эксперт.

«Известия» направили запросы грузоперевозчикам, которые упомянуты в арбитражных делах, выигранных ФНС. Также редакция запросила крупный бизнес, который пользовался этими услугами.

Глава ОПИ Олег Павлов считает, что весь «серый» рынок грузоперевозок подпитывается крупнейшими компаниями-грузоотправителями .

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— Наиболее правильно было бы мотивировать бизнес к тщательному отбору поставщиков, потому что если не лишать «серых» экспедиторов подпитки, то мы будем видеть дальнейшее разрушение этого рынка и ухудшение качества услуг , снижение безопасности и рост ДТП. И наоборот, если крупные грузовладельцы откажутся от использования таких «серых» компаний, то от этого выиграют все, — считает эксперт.

По его словам, к таким компаниям никаких санкций за эти нарушения не применяется. Это стимулирует их продолжать пользоваться услугами недобросовестных экспедиторов.

— Поэтому, безусловно, должно появиться наказание в виде административной ответственности за ненадлежащий выбор поставщика , — заявил он.

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, диспетчерские службы, которые работают за наличку и берутся за доставку любого груза, существуют.

— Они даже не будут спрашивать заказчика о том, какой груз необходимо доставить. Конечно, это очень мешает легальным грузоперевозчикам, так как нелегалы создают недобросовестную конкуренцию. Ценообразование рушится, так как они предлагают свои услуги гораздо дешевле , — заявил он.