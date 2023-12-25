Житель Италии случайно выбросил конверты с накопленными к Рождеству деньгами

Житель Италии в канун Рождественского сочельника случайно выбросил в мусорный бак два конверта, в которых находилось €2 тыс., деньги откладывались в течение года для 10-летней дочери. Об этом написала 24 декабря газета Corriere della Sera.

«В Альбосаджи, провинция Сондрио, сам того не осознавая, мужчина выбросил €2 тыс. наличными в мусор за несколько дней до Рождества», — передает издание.

Мужчина вовремя заметил ошибку и предпринял попытку вернуть деньги, поехав на мусороперерабатывающий завод Cedrasco.

«Я следовал за мусоровозом до завода Cedrasco. И там я спросил, поначалу без особой надежды, могут ли они мне помочь. Они не только сделали это, но и не остановились, пока не вернули деньги: они выгрузили содержимое грузовика на площади и с помощью двух рабочих в конце смены перерыли тонны мусора в поисках конвертов», — рассказал оконфузившийся отец.

По его словам, через несколько часов поисков, когда, отчаявшись, он уже уехал домой, ему вдруг позвонили с завода и сообщили, что нашли один из конвертов, содержащий €500.

Второй конверт, к сожалению, обнаружить не удалось, но мужчина был рад и одному найденному конверту.

Летом сообщалось, что на Восточно-Сибирской железной дороге с начала 2023 года около 580 забытых вещей вернули пассажирам. Среди утерянного встречались и необычные вещи. Так, пассажирам вернули швейную машинку, детскую коляску, запчасти для машины, скрипку в футляре и самокат. Забытое удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев.

Отмечалось, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.