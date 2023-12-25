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В Тамбовской области будут платить кинокомпаниям за съемки фильмов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Тамбовской области начнет действовать система рибейтов для привлечения кинокомпаний в регион. Это означает, что организациям из бюджета будут компенсировать часть затрат на сьемки, сообщил глава области Максим Егоров.

««Как говорится, принцип win-win, когда всем выгодно. Области это даст приток средств в экономику, дополнительные налоговые поступления, а производителям кино — красивую натуру и компенсацию части затрат», — сказал губернатор, его цитату приводит ИА «Абирег».

Как отметил Егоров, на Тамбовской земле будут рады видеть производителей кино, сериалов и клипов. По его словам, определенные успехи в этом направлении уже есть: сейчас в регионе снимается сериал «Купцы и дети», ранее проходили съемки сериала «Экстрим».

Также в октябре 2023 года была создана специальная региональная кинокомиссия, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру». Ее цель — рассмотрение вопросов, связанных с поддержкой, стимулированием и развитием отрасли киноискусства на территории области.

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