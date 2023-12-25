Карта спецоперации на Украине 25 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что на купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На краснолиманском направлении отражена атака бригады нацгвардии Украины севернее Григоровки ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Ямполовки и Торского ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Поражены: самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Шумы ДНР, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки ДНР. Потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

На херсонском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 309 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц специальной военной автомобильной техники.

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