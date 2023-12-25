Под Хабаровском полностью сгорел ТЦ площадью 500 кв. м

В Хабаровском крае почти полностью сгорел торговый центр площадью 500 кв. м. Об этом 25 декабря сообщает МЧС Хабаровского края.

«На месте в настоящее время работают 13 человек и четыре единицы техники. В 11.30 дана локализация пожара (4.30 мск). По предварительным данным, его площадь составляет 480 кв. м. Расчеты работают на тушении очагов огня и защите рядом расположенных построек. В 12:17 (5:17 мск) руководитель тушения пожара доложил о ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении.

Комплекс загорелся в 9:15 (2:15 мск). Огонь быстро распространился по конструкциям. Общая площадь пожара составила 480 кв. м. К тушению пожара привлекались 13 человек и четыре единицы техники.

«Информация о пострадавших не поступала. Здание покинули самостоятельно 22 человека», — сообщается в Telegram-канале краевого МЧС.

Уточняется, что сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России планируют провести проверку по факту возгорания. Со слов очевидцев, огонь возник в помещении, где располагался котел.

К этому моменту работа по проливке и разбору конструкций продолжается.

Ранее в этот день в торговом центре в Санкт-Петербурге, где находится строительный магазин «Леруа Мерлен», произошел пожар. Сотрудников гипермаркета эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия. На них видно, что огонь вспыхнул в торговом зале.