Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Омской области
Лесовоз съехал в кювет на дороге в Омской области. Два человека получили травмы.
Авария произошла утром 25 декабря на дороге Называевск — Исилькуль. По данным ИА «Омскрегион», водитель автомобиля «КамАЗ», который перевозил бревна, допустил съезд с проезжей части. В результате происшествия бревна переместились и расплющили кабину.
60-летний водитель и его 49-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.
24 декабря в Ростовской области автомобили Hyundai Solaris и Kia Cerato столкнулись лоб в лоб на трассе Ростов — Волгодонск. Четыре человека погибли, еще один получил травмы.