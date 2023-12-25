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Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптой обсуждается

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптовалютами сейчас обсуждается в кулуарах, и интерес к этому есть, рассказал в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Российским компаниям нужно расплачиваться за импорт, международные финансовые потоки все равно идут, и почему бы не использовать для этого общую площадку. Насколько я знаю, такой интерес у биржи и участников рынка есть», — сообщил Анатолий Аксаков.

Однако сначала нужно принять закон, регулирующий обращение криптовалют и майнинг. В обсуждении участвуют правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры. В первой половине года закон уже могут одобрить, отметил депутат. Тогда во второй половине 2024 года бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН»

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