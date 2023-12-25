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Юрист перечислил самые частые схемы мошенничества в 2023 года

Юрист Соловьев: за этот год мошенники не перестали обманывать граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2023 году среди наиболее распространенных схем мошенников стали звонки и сообщения с различными просьбами. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал в интервью RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«После начала активной реализации новой схемы мошенничества самыми «удачными» для мошенников являются первые семь-десять дней, когда граждане массово попадаются на новые уловки. После этого их прибыль идет на спад», — отметил он.

По словам Соловьева, именно это стало основной причиной того, что злоумышленники теперь реже используют мошенническую схему видеозвонков с имитацией, к примеру, офиса банка.

Как указал эксперт, звонки от имени сотовой компании с информацией о том, что у клиента якобы закончился клиентский договор, принуждение к оформлению кредитов и даже поджогов машин — одни из более распространенных схем злоумышленников в этом году.

«Просьба проголосовать за знакомого человека на конкурсе, звонок с предложением обновить социальную карту гражданина» также являются излюбленными приемами мошенников в 2023 году», — пояснил эксперт.

Кроме того, Соловьев дополнил, что в 2024 году преступники, скорее всего, будут прибегать и к достижениям цифрового развития при осуществлении своих незаконных операций, а «главными объектами мошенничества будут оставаться пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, госслужащие, врачи, учителя».

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19 декабря источник «Известий» рассказал, что главный специалист отделения медицинских наук РАН Севиль Грабеклис стала жертвой новой схемы мошенничества с видеозвонком от лжеполицейского.

Потерпевшей поступил звонок о том, что у нее сменился номер телефона в личном кабинете банка. Затем ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о попытке похитить 800 тыс. рублей. Позже Грабеклис позвонила по видеосвязи девушка в форме полицейского и показала постановление о якобы возбуждении уголовного дела по ее вопросу. Грабеклис обналичила 1 млн рублей через отделение Сбербанка и перевела их по счету, который предоставили мошенники. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

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