Эксперт назвала способы защиты от действий мошенников с QR-кодами

Оплачивая услуги с помощью QR-кодов, можно запросто стать жертвой кибермошенников. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Мошенники подделывают QR-код, высвечивается платежная форма, но на самом деле вы через нее переводите деньги злоумышленникам, а не тем, кому собирались», — указала она.

Кроме того, как уточнила Храпунова, по QR-кодам не следует скачивать и сомнительные приложения на смартфон, поскольку есть высокий риск того, что устройство будет взломано мошенниками.

Также эксперт отметила, что подделывание QR-кодов может происходить и для оплаты привычных людям товаров и услуг.

«Вы подходите арендовать самокат, это для вас привычно, не задумываясь, считываете QR-код, а мошенники на самом деле уже подставили туда свой код, и вы переходите на совершенно другой ресурс и свои данные оставляете на другом ресурсе», — пояснила она.

Помимо этого, Храпунова дополнила, что во время использования QR-кодов для оплаты услуг «всё надо подвергать сомнению», дабы не стать жертвой мошенников.

«Если это форма легитимного платежного агрегатора, там обязательно будут какие-то реквизиты, опознавательные знаки законного участника рынка», — резюмировала она.

22 декабря в пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что в декабре мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и, ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.