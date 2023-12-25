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В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных

Театр Et Cetera: актер Алексей Черных умер от инфаркта
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Фото: Et Cetera
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Актер Алексей Черных скончался в результате инфаркта. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба театра Et Cetera, в котором тот служил.

Отмечается, что за несколько дней до смерти 43-летний актер чувствовал себя хорошо, делился с коллегами планами.

«Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку», — приводит слова коллег Life.ru.

В театре отметили, что Черных воплощал на сцене сложные образы, однако какое-то время назад уехал жить на Алтай, где стал работать проводником. Недавно Черных приехал в Москву по делам, и в театре стали надеяться на его возвращение на сцену после слов о Достоевском.

«Я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. <…> Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль», — признался художественный руководитель театра народный артист РСФСР Александр Калягин.

Он назвал Черных одним из самых талантливых артистов.

Алексей Черных умер в Москве. О смерти артиста сообщила его коллега Екатерина Соломатина. Она призналась, что потеря друга сильно ее поразила, и обратилась к неравнодушным с просьбой помочь матери Черных финансово для перевозки его тела на родину и организации похорон, пишет Pravda.Ru.

Она назвала артиста талантливым и противоречивым человеком с трагичной судьбой, пишет НСН.

Актер окончил Школу-студию МХАТ, пишет RT. С 2003 года он работал в театре Et Cetera, а также играл в спектаклях московского Театра.doc, уточняет телеканал «Звезда». Известность ему принесли роли в сериалах «Ищейка», «Глухарь» и «Мент в законе». Помимо этого, он занимался озвучкой зарубежных фильмов. Его голосом говорит Джеки Чан в фильме «Сердце из стали» и Сокол в киновселенной Marvel, уточняет сайт kp.ru. Также он подарил голоса персонажам из фильмов «Алиса в Зазеркалье», «Голодные игры» и «Доктор Стрэндж», сообщает телеканал «360».

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