Умер актер «Глухаря» Алексей Черных
Актер Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом 23 декабря сообщила актриса Екатерина Соломатина.
«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта», — написал она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Причина смерти актера не уточняется.
В 2003 году Черных окончил Школу-студию МХАТ, а после этого стал актером театра Et cetera. Известность ему принесли роли в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Также Черных работал актером дубляжа, озвучив персонажей из «Мстителей», «Доктора Стрэнджа», «Голодных игр» и «Алисы в Зазеркалье». Актер был награжден призом за «Лучшую мужскую роль» Открытого фестиваля кино государств СНГ и Балтии «Киношок» за роль Андрея в кинокартине «Сын».