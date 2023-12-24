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Умер актер «Глухаря» Алексей Черных

На 44-м году жизни умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных
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Фото: kino-teatr.ru
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Актер Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом 23 декабря сообщила актриса Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта», — написал она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причина смерти актера не уточняется.

В 2003 году Черных окончил Школу-студию МХАТ, а после этого стал актером театра Et cetera. Известность ему принесли роли в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Также Черных работал актером дубляжа, озвучив персонажей из «Мстителей», «Доктора Стрэнджа», «Голодных игр» и «Алисы в Зазеркалье». Актер был награжден призом за «Лучшую мужскую роль» Открытого фестиваля кино государств СНГ и Балтии «Киношок» за роль Андрея в кинокартине «Сын».

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