Появились подробности наезда Lamborghini на пешехода в Москве

В распоряжении «Известий» появилось видео наезда Lamborghini на пешехода у торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве, в результате которого пострадавший скончался на месте.

По данным столичного департамента транспорта, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщил источник «Известий», у владелицы Lamborghini есть 100 штрафов за нарушения ПДД. Однако на данный момент неизвестно, была ли 33-летняя женщина, владелица салонов красоты Алена Г., за рулем машины в момент ДТП.

«Lamborghini насмерть сбила мужчину. Владелица автомобиля — 33-летняя женщина, неизвестно, была ли она за рулем во время ДТП. У нее имеется 100 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более чем 100 тыс. рублей, большинство из них оплаченные», — заявил источник.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе. На место выехали оперативные службы.