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В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО

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Фото: U.S. Navy
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Американские плейнспоттеры засекли неопознанный летающий объект (НЛО) над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет президента США Джо Байдена. Об этом сообщает USA Today.

10 декабря они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, которые обеспечивали прибытие лайнера американского лидера. Отмечается, что впервые объект появился на экране в 10:18.

«Вы это видели? Там что-то летело. Я не слишком уверен, что это было», — сказал один из наблюдающих.

Через несколько минут предмет появился снова. Кроме того, по мнению очевидцев, «он странно двигался». В третий раз объект показался в поле зрения в 11:08. Второй наблюдающий назвал летающую вещь UAP, которую в правительстве США идентифицируют как «неопознанное аномальное явление», добавляет Daily Mail.

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27 июля конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с инцидентами с НЛО.

Кроме того, сообщалось, что президент США достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО, администрация прилагает все усилия для их изучения. Байден дал указание Пентагону создать управление по устранению аномалий во всех регионах.

До этого, в мае, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё еще находятся здесь. Он предположил, что люди видели их раньше, но, как члены южноамериканских племен, впервые увидевшие испанские корабли, не заметили в этом ничего необычного.

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