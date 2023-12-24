Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве

На юго-западе Москвы 45-летний мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 23 декабря на улице Айвазовского. Во время конфликта мужчина вытолкнул малознакомую 22-летнюю девушку, стоявшую около открытого окна. Перелетев через подоконник, она упала с высоты пятого этажа. Потерпевшую госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). На данный момент подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в публикации.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что суд вынес приговор жителю Уссурийска, который пытался убить супругу на глазах у несовершеннолетнего сына из-за ее желания развестись. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленник должен выплатить компенсацию за причинение морального вреда потерпевшей в размере 1 млн рублей.