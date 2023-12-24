Регулярное авиасообщение между Москвой и Гонконгом восстановлено

Первый более чем за три года рейс «Аэрофлота» прибыл из Москвы в Гонконг. Полеты из столицы нашей страны будут выполняться три раза в неделю, сообщает телеканал «Известия». Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году. Мера была принята из-за антиковидных ограничений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.