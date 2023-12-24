В ООН заявили об эксплуатации развивающихся стран богатыми

Богатые страны используют бедные и развивающиеся государства с помощью устаревших правил Всемирной торговой организации (ВТО) и «зеленого перехода». Об этом 24 декабря заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, сообщает издание Financial Times.

«Многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды», — сообщила она.

Гринспан отметила, что так богатые страны хотят стимулировать свою экономику. Они имеют больше возможностей для субсидирования в областях, которые благоприятны для окружающей среды, однако многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны.

Гринспан назвала «зеленые правила» Евросоюза (ЕС) слишком карательными. Она считает, что механизм корректировки углеродных границ, который действует в рамках Парижского соглашения, не очень справедлив, потому что развивающиеся страны вынуждены платить ту же цену за выбросы углерода, что и ЕС.

По мнению генерального секретаря ООН по торговле и развитию, система торговли и инвестиций не работает для беднейших слоев населения. Гринспан считает, что многие страны лишены возможности идти к прогрессу из-за быстрых темпов технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. Она считает препятствиями для их развития возвращение крупных игроков к протекционистской промышленной политике.

Ранее, 30 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что глобализация мировой экономики приводит к неравенству в распределении благ между странами и народами.

В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что Запад продолжает эксплуатировать свои бывшие колонии. По его мнению, в настоящее время мир продолжает двигаться в сторону того, что богатые богатеют, бедные беднеют. Он также указал на то, что многие африканские страны продолжают зависеть от Запада.