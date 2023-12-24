Один человек погиб в результате пожара в Тобольске
Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Тобольске. Об этом 24 декабря сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что информация о возгорании в квартире на улице Ремезова поступила пожарным 23 декабря в 23:33 по местному времени (21:33 мск).
«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на четвертом этаже. Пожар ликвидирован на площади 25 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.
Накануне в МЧС сообщили, что два человека погибли в пожаре в квартире многоэтажного дома в населенном пункте Сафоново в Смоленской области. Площадь возгорания составила 20 кв. м.