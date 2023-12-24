В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом
В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом, среди них восемь детей. Об этом 23 декабря сообщила газета La Prensa.
Отмечается, что автобус столкнулся с ограждением моста и повис на нем.
«По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, произошедшего в городе Матагальпа», — говорится в сообщении.
Еще более 20 человек пострадали в результате произошедшего. По предварительной информации, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением. В настоящий момент он задержан.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что из-за непогоды в Германии один человек погиб в результате аварии с участием школьного автобуса в Саксонии на востоке страны, еще двое — после ДТП в Баварии.