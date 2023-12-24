В Забайкалье в результате пожара сгорели автостоянка и 30 машин
В МЧС РФ 24 декабря сообщили, что в результате пожара в центре Читы, Забайкальский край, сгорели 30 автомобилей, автостоянка и нежилой двухквартирный дом на общей площади 700 кв. м.
Отмечается, что в 01:55 по местному времени (23 декабря 19:55 мск) пожарным поступила информация о возгорании гаражного бокса по улице Костюшко-Григоровича.
На момент прибытия спасателей крыша гаражного бокса горела на площади 400 кв. м. Людей в помещениях не обнаружили. В 03:29 по местному времени (23 декабря 21:29 мск) открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Всего к тушению пожара были привлечены 70 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек и 10 единиц техники.
О том, что в Забайкальском крае загорелся гаражный бокс стало известно накануне. Изначально площадь пожара составляла 600 кв. м. Позже в МЧС сообщили, что пожар достиг 700 кв. м. На месте был развернут штаб пожаротушения.