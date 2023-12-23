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В Японии был арестован сбивший голубя таксист

В Японии арестовали таксиста, который сбил голубя на высокой скорости
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Фото: Global Look Press/Viola Kam
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Таксиста из Токио арестовали после того, как он на высокой скорости сбил голубя. Его обвинили в нарушении закона об охране дикой природы.

Японская национальная газета The Mainichi отметила, что инцидент произошел днем 13 ноября в токийском районе Синдзюку. Мужчина 50 лет начал разгоняться на своей машине такси сразу после того, как цвет светофора сменился на зеленый, и сбил насмерть голубя.

«Дороги созданы для людей. Голуби должны уходить с нее», — привело издание слова таксиста.

В результате вскрытия ветеринар, который проводил операцию, установил что голубь скончался от травматического шока.

Согласно японскому закону о дикой природе, дикие голуби не отличаются от других диких птиц, и их разрешено убивать только в том случае, если доказано, что они представляют собой проблему, например, являются переносчиками болезней или наносят ущерб посевам или домашнему скоту. Но даже в этих случаях местные власти должны дать разрешение на их убийство.

Наказание за убийство голубя без разрешения — до года тюрьмы или штраф в миллион японских иен, что равняется 647 тыс. российским рублям.

Таксист вызвал сочувствие в социальных сетях.

«Подобных инцидентов не так много… Я действительно не понимаю, почему полиция так усердно работала», — написал об аресте один из пользователей соцсети X (бывш. Twitter) с ником kuratamagohan.

22 декабря сообщалось, что жительницу Тамбова осудили за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное с публичной демонстрацией в Сети. Суд признал ее виновной и приговорил к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства с испытательным сроком шесть месяцев.

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