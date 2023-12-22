Тамбовчанку приговорили к исправительным работам за убийство голубя

Жительницу Тамбова осудили за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное с публичной демонстрацией в Сети. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает в пятницу, 22 декабря, объединенная пресс-служба судов региона.

Правоохранители установили, что в августе 2023 года подсудимая из хулиганских побуждений подошла к сидящему на асфальте голубю и стала бить его ногами. Женщина нанесла несколько ударов по туловищу пернатого и отбросила его в сторону, из-за чего птица погибла.

Злоумышленница снимала все происходящее на телефон. После этого она загрузила в Telegram-чат видео, на котором она убивает голубя. Запись была выставлена на обозрение участникам чата, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В отношении тамбовчанки возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.245 УК РФ. Суд признал ее виновной и приговорил к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее «Известия» писали, что в России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей.